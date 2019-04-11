شاهد.. مشرف «الصندوق العقاري» يتابع موظفيه عن طريق روبوت

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام المشرف العام للصندوق العقاري للتنمية وهو يقوم بمتابعة موظفيه عن طريق روبوت يمشي بين مكاتب الموظفين ويتابع حركة العمل وطريقة التعامل مع المراجعين.

وقال “ناصر العمر” ناشر المقطع، إنه لم يكن ليصدق ذلك لو سمع عنه دون أن يراه، مبدياً إعجابه الشديد بالتطور التكنولوجي الذي يحدث في المملكة.

وغرد قائلاً: (طول عمري أخاف من مجرد فكرة إن فيه روبوتات يمشون ويعيشون بينا، الآن صارت واقعاً)، مضيفاً (لو هذا شفناه في اليابان كان ما بقي أحد تكلم عنه).