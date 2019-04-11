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وزير النقل: لا صعوبات أمام توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات

وزير النقل: لا صعوبات أمام توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات
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تواصل – متابعات:

أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، إنه لن تكون هناك أي صعوبات أمام سعودة قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات، مدللاً على ذلك بنجاح توطين العمل في تطبقي “أوبر” و”كريم” لنقل الركاب.

وفيما لم يحدد العامودي حجم الوظائف والفرص الوظيفية التي يمكن أن تتوفر للشباب السعودي عند توطين قطاع توصيل الطلبات، أشار، إلى أنه يتوقع إقبال الشباب السعودي على العمل بهذا القطاع.

يذكر أن مدير هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، قد ذكر في وقت سابق، أن الهيئة تنسق مع كل من وزارة الاتصالات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمن العام، ووزارة العمل، لتوطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية.

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