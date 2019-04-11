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فيليبس تُطلق شاشة جديدة مخصصة للأعمال بكاميرا ويب آمنة

فيليبس تُطلق شاشة جديدة مخصصة للأعمال بكاميرا ويب آمنة
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة فيليبس الشاشة 329P9H الجديدة المخصصة للأعمال.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة 329P9H الجديدة هي شاشة Brilliance LCD قياس 31.5 بوصة وبدقة وضوح فائقة (UltraClear 4K/UHD) تبلغ 3840×2160 بيكسل. كما أنها تمتاز بنسبة تغطية عالية للألوان (108 % sRGB).

وتأتي الشاشة 329P9H الجديدة مزودة أيضاً بقاعدة إرساء USB 3.1 Type C ذات إمداد بالطاقة (Power Delivery)، والتي تتيح إمكانية توصيل العديد من الأجهزة الطرفية مثل فأرة ولوحة مفاتيح وكابل RJ-45-Ethernet.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الشاشة بكاميرا ويب آمنة يمكن طيها في الشاشة بسهولة في حال عدم استخدامها. وتشتمل هذه الكاميرا على مستشعرات متطورة لتدعم وظيفة التعرف على الوجه ويندوز Hello.

وأعلنت فيليبس أن سعر الشاشة 329P9H الجديدة يبلغ نحو 980 يورو.

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