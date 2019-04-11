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سفير المملكة بالبحرين يشكر مسعفاً سعودياً باشر حادثاً خارج دوامه الرسمي

سفير المملكة بالبحرين يشكر مسعفاً سعودياً باشر حادثاً خارج دوامه الرسمي
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تواصل – راضي العنزي

أعرب سعادة  سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، عن شكره وتقديره للمسعف في هيئة الهلال الأحمر السعودي صالح محمد اليامي لمباشرته أحد الحالات الإسعافية خارج وقت دوامه الرسمي حيث صادف وجوده مع وقوع حادث مروري في الجانب البحريني من جسر الملك فهد، والذي بدوره قام اليامي  بتقديم الرعاية اللازمة لمصابي الحادث حتى تم نقلهم إلى أقرب منشأة طبية.

ومن جانبه، أثنى مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية الأستاذ وليد السعدون، على هذه المبادرة الطيبة واللفتة الإنسانية الرائعة التي قام بها المسعف صالح اليامي، مشيراً إلى أنه قدم أروع النماذج العمل الإنساني.

وأشار السعدون إلى أن هيئة الهلال الأحمر تعمل دائما على غرس هذه الروح في كافة منسوبيها، لاسيما وأن العمل الإسعافي هو عمل إنساني من الدرجة الأولى ويتطلب المزيد من الجهد والتضحيات،  وأهمية العمل الإنساني الذي يقوم به منسوبي الهيئة فعملهم لا يرتبط بوقت العمل الرسمي وإنما يقدمون عملهم الإنساني في أي زمان ومكان فهم يحملون رسالة إنسانية يسعون من خلالها إلى المحافظة على سلامة وصحة الناس في أينما دعت الحاجة  إلى تقديم الرعاية الأولية لهم.

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