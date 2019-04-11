«الأرصاد» تُنبه بهطول أمطار على نجران وجازان.. والدفاع المدني يحذر

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا, وبدر الجنوب، وشروره والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت هيئة الأرصاد إلى تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار على منطقة جازان.

وشمل التنبيه محافظات الريث وهروب ,والداير بني مالك ,والخوبة و الأجزاء المجاورة ،مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة 11 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.