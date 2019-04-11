«أرامكو» تعلن عن سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» أمس عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للشركة فإن هذا الطرح يتضمن خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو.

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ (الموافق 16 أبريل 2019م)، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.

ولا يشكل الإعلان عرضًا للبيع، أو حثًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني.

كما لم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً لنظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل ،كما ولا يعتبر هذا الخطاب طرحًا لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة.

ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى كل من:

(1) أشخاص خارج المملكة المتحدة.

(2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين

(3) الكيانات ذات الثروة العالية (4) أي أشخاص آخرين يسمح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان.

الدفعات الخمسة

1,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره %2.750 مستحقة في عام 2022م

2,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره %2.7850 مستحقة في عام 2024م

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره %3.500 مستحقة في عام 2029م

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره %4.250 مستحقة في عام 2039م

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375% مستحقة في عام 2049م