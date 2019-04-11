الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

معلومات جديدة من أوغندا.. سبب وفاة «مذكر السبيعي» وكيف عُثر على الجثمان؟

معلومات جديدة من أوغندا.. سبب وفاة «مذكر السبيعي» وكيف عُثر على الجثمان؟

شرطة مكة تكشف حقيقة السطو المسلح على بنك الرياض

شرطة مكة تكشف حقيقة السطو المسلح على بنك الرياض

وفاة طالبة ابتدائي دهساً تحت عجلات مركبة في «عسيلة مكة»

وفاة طالبة ابتدائي دهساً تحت عجلات مركبة في «عسيلة مكة»

عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة»

عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة»

«أرامكو» تعلن عن سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

«أرامكو» تعلن عن سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار
0

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» أمس عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للشركة فإن هذا الطرح يتضمن خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو.

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ (الموافق 16 أبريل 2019م)، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.

ولا يشكل الإعلان عرضًا للبيع، أو حثًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني.

كما لم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً لنظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل ،كما ولا يعتبر هذا الخطاب طرحًا لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة.

ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى كل من:

(1) أشخاص خارج المملكة المتحدة.

(2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين

(3) الكيانات ذات الثروة العالية (4) أي أشخاص آخرين يسمح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان.

الدفعات الخمسة

1,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره %2.750 مستحقة في عام 2022م

2,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره %2.7850 مستحقة في عام 2024م

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره %3.500 مستحقة في عام 2029م

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره %4.250 مستحقة في عام 2039م

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375% مستحقة في عام 2049م

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أرامكو» تعلن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

«أرامكو» تعلن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

وزير الطاقة يكشف قيمة أول سندات دولية يطرحها عملاق النفط السعودي

وزير الطاقة يكشف قيمة أول سندات دولية يطرحها عملاق النفط السعودي

رويترز: أرامكو تتلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 50 مليار دولار

رويترز: أرامكو تتلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 50 مليار دولار

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

رسمياً.. أرامكو تشتري حصة صندوق الاستثمارات في سابك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد
صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد
يقينيات مجتمعية
مقالات

يقينيات مجتمعية

المزيد
تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>