هل يؤثرُ الفلفل الأسود على ضغطِ الدم؟

تواصل – وكالات:

لارتفاع ضغط الدم آثار كبيرة على الصحة إذا لم يتم وضعه تحت السيطرة، ويمكن علاج المشكلة عن طريق الأدوية والتغذية ونمط الحياة، لكن قد تسبب زيادة الصوديوم (الملح) في الطعام خروج الأمر عن السيطرة، في الوقت الذي يحتوي فيه الفلفل الأسود على عنصر يعمل على خفض الضغط المرتفع.

وتشير التقارير الطبية إلى أن بليون شخص حول العالم لديهم ارتفاع في ضغط الدم، ويتوقع أن يصل العدد إلى 1.6 بليون إنسان بحلول عام 2025.

ويرتبط ارتفاع الضغط بزيادة الوزن، والتدخين، ونمط الحياة المستقر الذي يعتمد على الجلوس طوال النهار، والإصابة بالسكري، وتعاطي الكحول.

وفقاً لدراسات تساعد مادة الببرين التي تعتبر العنصر الأساسي من مكونات الفلفل الأسود على خفض ضغط الدم المرتفع. لكن لا يمكن الاعتماد عليه كوسيلة علاجية لخفض الضغط نظراً لعدم وجود أبحاث تقيس الكمية والتأثير بدقة.

لكن إذا كنت من عشاق التوابل الحارة وتفضّل مذاق الفلفل الأسود ولديك ارتفاع في ضغط الدم يُنصح بإضافته باستمرار إلى الطعام كجزء من تعديلات التغذية التي تساعد على ضبط معدل الضغط.