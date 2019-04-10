بيان هام للقوّات المسلّحة السودانيّة بعد قليل.. وأنباء عن انقلاب على البشير

تواصل – وكالات:

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة، اليوم (الخميس)، أنّ القوّات المسلّحة السودانيّة ستُصدر “بياناً هامّاً بعد قليل”، في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير.

ولم تُقدّم وسائل الإعلام الرسميّة السودانيّة مزيداً من التّفاصيل، واكتفت ببثّ أناشيد وطنيّة، فيما كشفت مصادر عن دخول ضباط من الجيش السوداني لمبنى الإذاعة والتلفزيون وطلب ضم جميع الموجات، تزامنا مع اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس البشير.

وفي نفس السياق تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انقلاب قيادة القوات المسلحة على الرئيس البشير وتوقع إصدار بيان بعزله من منصبة.