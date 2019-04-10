توقعات بأمطار وأتربة تحد الرؤية على 10 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (القصيم، الرياض ، الشرقية وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية و الجوف كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.، وحالة البحر متوسط الموج.