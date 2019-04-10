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خريجو حاسب آلي يروون معاناتهم مع البطالة.. أحدهم اضطر لبيع «شاي الجمر» (فيديو)

خريجو حاسب آلي يروون معاناتهم مع البطالة.. أحدهم اضطر لبيع «شاي الجمر» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث عدد من خريجي الحاسب الآلي بالمملكة، عن معاناتهم في الحصول على فرص عمل ووظائف مناسبة لھم، من بینھم خريج اضطرته البطالة إلى العمل بائع “شاي جمر”.

وقال أحدھم، وھو حاصل على بكالوريوس حاسب آلي ويدعى رجا الشمري، خلال استضافته مع برنامج “تم”، الذي يعرض على القناة السعودية، إنه عاطل منذ 7 سنوات.

وأضاف الشمري، أن ھناك خريجين من ھذا التخصص أنھوا تعلیمھم قبل عدة سنوات ولم تتوفر لھم فرصة عمل؛ مما تسبب في نسیان بعضھم لتخصصھم.

 

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