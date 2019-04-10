وزير الطاقة: المملكة ستُصدر الغاز للعالم خلال 5 أعوام

تواصل – الرياض:

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة ستبدأ صادرات الغاز الطبيعي خلال من 5 إلى 6 أعوام.

وأضاف الفالح: “لقد بدأنا بالفعل في المملكة محادثات مع عدد من دول الخليج العربية المجاورة لبناء خطوط أنابيب للغاز الطبيعي”.

وكشف الفالح عن العمل على ربط عمان والكويت بشبكة الغاز في المملكة عبر أنبوب يربط الدولتين بالشبكة، وفقاً لوكالة S&P Global Platts.

وتطمح المملكة أن تصبح لاعباً مهماً في مجال الغاز الطبيعي، وقد ذكر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر في يناير الماضي، أن الشركة تتطلع إلى إنفاق مليارات الدولارات الأمريكية وذلك للاستحواذ على الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة كجزء من استراتيجية أرامكو لتعزيز أعمالها في مجال الغاز وتصبح شركة عالمية.