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«أرامكو» تعلن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

«أرامكو» تعلن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة “أرامكو السعودية”، أمس الأربعاء، عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الطرح يتضمن خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة – وفقاً لـ”الاقتصادية” -.

وقالت الشركة في بيان لها أن الإصدار يتضمن الدفعات التالية:

– 1 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750% مستحقة في عام 2022.

– 2 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.875% مستحقة في عام 2024.

– 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.500% مستحقة في عام 2029.

– 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250% مستحقة في عام 2039.

– 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375% مستحقة في عام 2049.

وتوقعت شركة أرامكو، أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 16 أبريل 2019، مبينة أن هذه السندات ستكون مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.

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