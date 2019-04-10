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التشهير بشركة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية في حائل

التشهير بشركة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية في حائل
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، شركة تختص بتجارة الزيوت والإطارات وقطع غيار السيارات، بالتشهير والغرامة، وذلك بعد صدور حكم، يقضي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

وثبت تورط العاملين لديها بعرض 70 إطار سيارات منتهي الصلاحية للبيع بمقرها في مدينة حائل، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات منتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقتها.

وتواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت، وضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق، وإتلافها، وحماية المستهلكين في مختلف مناطق السعودية من أضرارها.

ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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