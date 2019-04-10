28 وظيفة على لائحة المستخدمين وبند الأجور بتعليم محايل عسير

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير عن توفر 28 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور فئة (أ)؛ للعمل بمسمى (حراس، وسائقين، ومراسلين، ومراسلات).

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم والمتقدمة مسجلاً في برنامج (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية.

الشروط:

1 – أن تنطبق على المتقدم أو المتقدمة شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.

2 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

3 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً أو حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما دون.

4 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً للعمل (حارس) في مدارس البنات ويكون (محصناً).

5 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً للعمل (حارس) في مدارس البنين.

6 – أن يكون لدى المتقدم للعمل (سائق) رخصة قيادة سارية المفعول.

7 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

8 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً صحياً (يجتاز الفحص الطبي).

9 – أن لا يكون على المتقدم أو المتقدمة سوابق لدى الجهات الأمنية.

10 – سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم أو المتقدمة عن العمل.

11 – ضرورة تحديد مقر الإقامة في نظام (ساعد) على أن يكون داخل النطاق الجغرافي التابع لتعليم محايل عسير.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/08/05هـ ولمدة 10 أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال برنامج (ساعد) خلال المدة الموضحة (اضغط هنا).