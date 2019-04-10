الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف حقيقة السطو المسلح على بنك الرياض

شرطة مكة تكشف حقيقة السطو المسلح على بنك الرياض

وفاة طالبة ابتدائي دهساً تحت عجلات مركبة في «عسيلة مكة»

وفاة طالبة ابتدائي دهساً تحت عجلات مركبة في «عسيلة مكة»

عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة»

عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة»

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدفعة الـ17

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدفعة الـ17

28 وظيفة على لائحة المستخدمين وبند الأجور بتعليم محايل عسير

28 وظيفة على لائحة المستخدمين وبند الأجور بتعليم محايل عسير
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير عن توفر 28 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور فئة (أ)؛ للعمل بمسمى (حراس، وسائقين، ومراسلين، ومراسلات).

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم والمتقدمة مسجلاً في برنامج (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية.

الشروط:
1 – أن تنطبق على المتقدم أو المتقدمة شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.
2 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
3 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً أو حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما دون.
4 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً للعمل (حارس) في مدارس البنات ويكون (محصناً).
5 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً للعمل (حارس) في مدارس البنين.
6 – أن يكون لدى المتقدم للعمل (سائق) رخصة قيادة سارية المفعول.
7 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك.
8 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً صحياً (يجتاز الفحص الطبي).
9 – أن لا يكون على المتقدم أو المتقدمة سوابق لدى الجهات الأمنية.
10 – سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم أو المتقدمة عن العمل.
11 – ضرورة تحديد مقر الإقامة في نظام (ساعد) على أن يكون داخل النطاق الجغرافي التابع لتعليم محايل عسير.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/08/05هـ ولمدة 10 أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:
– من خلال برنامج (ساعد) خلال المدة الموضحة (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العدل» تفتح باب التقديم على وظائف كتاب عدل.. الشروط والمستندات

«العدل» تفتح باب التقديم على وظائف كتاب عدل.. الشروط والمستندات

وظائف إدارية في شركة «stc».. موعد وطريقة التقديم

وظائف إدارية في شركة «stc».. موعد وطريقة التقديم

وظائف صحية شاغرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم

وظائف صحية شاغرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم

«stc» تعلن توفر وظائف شاغرة في 4 مدن.. الشروط وموعد التقديم

«stc» تعلن توفر وظائف شاغرة في 4 مدن.. الشروط وموعد التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد
صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد
يقينيات مجتمعية
مقالات

يقينيات مجتمعية

المزيد
تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>