تعليم القنفذة يعلن فتح باب التقديم على وظائف حراس الأمن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة عبر موقعها الرسمي، فتح باب التقديم لوظائف حراس الأمن لعام 1440هـ، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون ضمن قوائم الانتظار ببرنامج (ساعد) التابعة لوزارة الخدمة المدنية.

المسمى الوظيفي:

– حارس أمن.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يجتاز المقابلة الشخصية.

3 – أن يكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد (الخدمة المدنية).

4 – أن يكون المتقدم من سكان القطاع المتقدم عليه مع إرفاق ما يثبت ذلك.

5 – أن لا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية.

6 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً لمدارس البنين و35 عاماً لمدارس البنات وأن يكون متزوجاً، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً.

مكاتب التعليم:

1 – الداخل وأحد بني زيد وحرب.

2 – القوز.

3 – حلي.

4 – المظيلف.

5 – العرضية الشمالية.

6 – العرضية الجنوبية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/08/05هـ وينتهي بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 1440/08/12هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).