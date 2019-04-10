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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض

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تواصل – فريق التحرير:

تشهد منطقة الرياض تواصل هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة حتى مساء اليوم الأربعاء، وذلك على أجزاء متفرقة من العاصمة.

وشملت الأمطار العاصمة ومحافظات المزاحمية ومرات وحوطة بني تميم وحريملاء وشقراء والخرج ورماح، جعلها الله سُقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية).

 

 

 

 

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