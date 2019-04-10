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«البيئة» تباشر حفرة «القار» بدومة الجندل.. وتتوعد بمحاسبة المسؤول

«البيئة» تباشر حفرة «القار» بدومة الجندل.. وتتوعد بمحاسبة المسؤول
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تواصل – الجوف:

باشر مكتب شؤون البيئة بمنطقة الجوف التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية اليوم الأربعاء، حفرة دومة الجندل المليئة بمادة البيتومين السائل “القار”، التي تسببت في إصابة راعي أغنام أمس الأول، وتوعدت بمحاسبة المتسبب بحسب النظام.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها تلقت بلاغاً عن الموقع، وبعد مباشرته، تبيَّن من خلال البيانات الأولية أن الموقع المشار إليه في البلاغ كان مستخدماً من إحدى الشركات لممارسة نشاط خلاطة أسفلت، وتمت إزالتها منذ فترة طويلة للغاية.

وأشارت ‏الهيئة، إلى أنه يجري العمل على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المتسبب، حسب النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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