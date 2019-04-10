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«الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام «صندوق الاستثمارات العامة»

«الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام «صندوق الاستثمارات العامة»
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تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الخامسة والثلاثين برئاسة معالي رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، على تعديل عدد من المواد الواردة في مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، المعدل الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى السابق رقم 5/12 وتاريخ 27/ 3/1440هـ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.

وأضاف الدكتور “الصمعان” أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة.

ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة.

كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية الموقع في مدينة نواكشوط بتاريخ 24/ 3/ 1440هـ، الموافق 2/ 12/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

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