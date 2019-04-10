إيران.. تحطم مروحية عسكرية تابعة للحرس الثوري

تواصل – وكالات:

تحطَّمت مروحية عسكرية تابعة للحرس الثوري بمنطقة دالامبر الحدودية بأرومية شمال غربي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن التلفزيون الإيراني بأنَّ مروحتي إغاثة وثماني سيارات إسعاف توجَّهت إلى موقع الحادث، فيما أوضحت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء أنَّ المروحية تحطَّمت عند الساعة الـ11 صباحاً (بالتوقيت المحلي) أثناء عملية لنقل القوات.

وفي منتصف يناير الماضي قُتل 16 شخصاً في تحطم طائرة شحن بالقرب من العاصمة طهران، وهي من طراز بوينج 707؛ حيث اصطدمت بمبنى، بينما كانت تحاول الهبوط في مطار فتح في كاراج في محافظة البرز غربي البلاد.

وكانت إحصاءات نُشرت، منتصف العام الماضي، صدرت عن منظمة الطيران المدني الدولية “إيكاو”، أفادت بأنَّ إيران شهدت أكثر من 20 حادثة طيران خلال السنوات العشر الماضية راح ضحيتها حوالي 300 شخص، وتعددت هذه الحوادث؛ لدرجة أنَّ الخطوط الجوية أصبح نصيبها 2% من مجموع حوادث الطيران في العالم؛ وبالتالي فإنَّ معدل خسائر الخطوط الإيرانية يُعادل 3 أضعاف خطوط الطيران العالمية.