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تحذير من استخدام المكمل الغذائي «Forever Vitolize».. يهدد صحة الرجال

تحذير من استخدام المكمل الغذائي «Forever Vitolize».. يهدد صحة الرجال
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي للرجال Forever Vitolize المُصنع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الهيئة في تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي اليوم الأربعاء أن المكمل الغذائي Forever Vitolize غير مسجل لديها، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، ويسوق بادعاءات طبية مضللة.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء بالتخلص من المنتج، مشددة على ضرورة تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة في الهيئة، وعدم شرائها من منشآت غير مرخصة، أو قنوات بيع غير نظامية.

 

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