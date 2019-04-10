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مفتي المملكة يحذر من عواقب المغالاة في «دية» قضايا القتل

مفتي المملكة يحذر من عواقب المغالاة في «دية» قضايا القتل
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تواصل – فريق التحرير:

طالب مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بعدم المبالغة في طلب مبالغ «الدية» في قضايا القتل.

وأعلن المفتي تخوفه من أن يساعد هذا الأمر في استمراء الجريمة، والتعود عليها من جانب ذوي الجرائم والإفساد.

وعبَّر المفتي عن خشيته من ألا تأتي ملايين الدية بالبركة على طالبيها، داعياً أولي الأمر بتقوى الله، قائلاً: إذا خلَّصناهم من الدية ببذل الأموال التي تتحملها القبيلة، ويشحذون الناس، ويذلُون أنفسهم أمام الناس ليدفعوا عن هذا المجرم ملايين الملايين التي تصل إلى 30 أو 40 مليوناً، أخشى أن هذه الأموال لا تدخل عليهم بالبركة بل بالفشل في جميع أحوالهم، فلنتق الله في ذلك.

ولفت المفتي إلى أن الحقوق المتعلقة بالقتل، تتمثل في: حقٍ للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لله، مضيفاً: حقُ الله يكون بالتوبة النصوح، وحق أولياء المقتول إما الدية وإما القِصاص، وحق المقتول أنه يوم القيامة يقف بين يدي ربه ويقول يا رب سل عبدك لماذا قتلني؟

وأصبح أهالي المتوفين يزايدون على مقتل ذويهم، إلى درجة أن بعض الناس يطلب عشرات الملايين دية مقابل العفو عن قاتل ذويهم.

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