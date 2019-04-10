«النقل»: وفاة وإصابة 287 شخصاً بسبب الجمال السائبة خلال عام

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة النقل، أن الحوادث المرورية الناتجة عن الجمال السائبة خلال العام الماضي، بلغت 355 حادثاً مروريّاً.

وقالت وزارة النقل، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في تقرير الحوادث المرورية؛ إنه بسبب الحيوانات السائبة خلال 2018، وقعت حوادث مرورية بلغ عددها 355 حادثاً تسببت في وفاة 44 شخصاً، وإصابة 243 آخرين.

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة حماية المرافق العامة للوزارة تنص على معاقبة كل من تعمد قطع السياج على الطرق العامة بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، مع تحميلهم جميع تكاليف إصلاح ما تعمد إتلافه.