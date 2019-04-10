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تعميم من الشؤون الإسلامية بشأن استخدام مكبرات الصوت في «صلاة التراويح»

تعميم من الشؤون الإسلامية بشأن استخدام مكبرات الصوت في «صلاة التراويح»
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تواصل – جازان:

أصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، تعميما لجميع مساجد منطقة جازان بعدم فتح مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في رمضان المقبل، وكذلك طالب الجوامع بضبط الصوت بشكل معتدل دون أن يكون به إزعاج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشؤون الإسلامية بجازان، محمد كريري، أنه جرى التعميم على كل المنسوبين في كل مساجد المنطقة أن يقتصر فتح مكبرات الصوت الخارجية على الجوامع فقط دون المساجد.

وأضاف أن التعميم تضمن مراعاة أن يتم ضبط صوت هذه المكبرات بشكل معتدل، وألا يكون فيه تداخل مع جوامع أخرى أو تشويش عليها.

 

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