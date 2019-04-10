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مكة.. تفاصيل إنقاذ وافد حاول قتل نفسه على مسار قطار الحرمين 

مكة.. تفاصيل إنقاذ وافد حاول قتل نفسه على مسار قطار الحرمين 
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ حراس أمن قطار الحرمين شخصاً حاول قتل نفسه بالجلوس على مسار طريق القطار، بطريق “مكة- الساحل” باتجاه عمق.

وكان قد ورد بلاغ للجهات الأمنية بمكة المكرمة من مسؤول تابع لأمن القطار، أفاد بمحاولة انتحار لشخص بنجلاديشي الجنسية، حيث أقدم على الجلوس في مسار القطار المتجه من طريق مكة- الساحل باتجاه عمق، ولاحظه أثناء تأدية عمله بمسح ميداني للطريق، وتمت متابعة البلاغ، من قبل حراس أمن القطار والتحفظ عليه، وبعد توجيه سؤال له: لماذا الجلوس على مسار القطار؟ أفاد بأنه يرغب في وضع حدٍّ لحياته، حسب قوله.

وتم التحفظ على الشخص وإخراجه من الموقع، وتسليمه إلى شرطة بحرة؛ لاتخاذ اللازم وإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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