إيداع 430 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامجي «حافز»

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الأربعاء، أكثر من 430 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 284 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر رجب المنصرم 1440هـ، وتمثل دفعة شهر مارس 2019م.

وأوضح “هدف”، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 147 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أكثر من 136 ألف مستفيد ومستفيدة، مبيناً أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين لشهر رجب، بلغ نحو 13 ألف مستفيد منهم 7 آلاف من الإناث و6 آلاف من الذكور.

ويقدم الصندوق، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات البرنامجين، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية.