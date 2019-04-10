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افتتاح 8 منها بالرياض.. «العدل» توضح مهام مكاتب المصالحة

افتتاح 8 منها بالرياض.. «العدل» توضح مهام مكاتب المصالحة
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة العدل إن مكاتب المصالحة التي افتتحت أمس الثلاثاء في عدد من أحياء الرياض، هي مكاتب تتم إحالة القضايا إليها مباشرة عن طريق الإحالات أو الدوائر القضائية.

وأوضحت أنه يتم من خلالها الجلوس مع أطراف النزاع للوصول لحل يرضيهم، ثم يدون محضر الصلح ويتم اعتماده من قبل رئيس المحكمة أو قاضي الدائرة ليكون سندا تنفيذيا.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت افتتاح 8 مكاتب مصالحة في الرياض بأحياء الوادي والنسيم والسويدي وعرقة وبدر والجنادرية-النظيم والشفاء والريان والبديعة والجزيرة ولبن، وتقدم الخدمة للمستفيدين خارج أوقات الدوام الرسمي على فترتين صباحية من (8-2) ظهراً، ومسائية من (4-8) ليلاً.

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