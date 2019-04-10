الحزب الحاكم يدعو إلى تظاهرة حاشدة بالسودان

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، دعمه لتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الخميس، لتأكيد الالتزام “باستقرار السودان”.

ونقلت وكالة أنباء السودان “سونا”، عن الرئيس المفوض للحزب أحمد هارون، القول إن الحزب “أكد دعمه ومساندته لمبادرة قوى الحوار الوطني لتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الخميس”.

وقال إن هذا يهدف إلى “تأكيد أن صوت القوى الاجتماعية والسياسية ملتزم تجاه سلام وأمان واستقرار السودان”.

وأشاد بالأدوار العظيمة التي تقوم بها القوات النظامية المختلفة للحفاظ على أمن واستقرار السودان، وأضاف أن الحزب ينظر بتقدير كبير لتماسك صف هذه القوات والتفافها حول قيادتها.

ودعا المواطنين لمساعدة الشرطة للاضطلاع بواجباتها للحفاظ على النظام العام.

وشدد على أن “محاولة بعض القوى السياسية اختطاف إرادة الشعب والاستثمار فى الراهن السياسي يظل رهاناً خاسراً، ويظل التغيير المحتكم لإرادة الشعب هو الطريق الوحيد والأمن للحفاظ على سلامة الوطن”.