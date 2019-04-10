«جوجل» تبدأ خدمة «التوصيل الجوي» للمنازل

تواصل-وكالات:

قامت خدمة الطائرات بدون طيار التابعة لشركة “ألفابت”، الشركة الأم لجوجل، بأول عملية توصيل جوي لها في نورث كانبيرا بأستراليا، يوم الثلاثاء بعد الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني بالبلاد.

وقالت شركة “وينغ” المتخصصة في خدمة التوصيل بواسطة الطائرات المسيرة إن خدمة التوصيل ستكون متاحة لمجموعة محدودة من المنازل المؤهلة في ضواحي كريس وبالمرستون وفرانكلين، وستتوسع تدريجياً لتشمل العملاء في هاريسون وجنجالين.

وكانت شركة “وينغ” جزءاً من قسم الأبحاث “إكس” التابع لألفابت، ولكنها انفصلت عنه في شهر يوليو الماضي لتصبح شركة مستقلة ضمن ألفابت، وهي أيضاً جزء من قسم Other Bets. ويرأسها جيمس ريان بورغيس.

وفيما يتعلق عن عملياتها خارج أستراليا، ستطلق أول خدمة توصيل أوروبية في فنلندا في ربيع عام 2019