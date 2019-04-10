خادم الحرمين يتسلم رسالتين من ملك المغرب والرئيس الإرتيري

تواصل – واس:

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، رسالة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير جلالة ملك المغرب، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين، رسالة أخرى من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح، والمستشار السياسي لفخامة الرئيس الإرتيري يماني جبر آب، خلال استقبال الملك المفدى لهما اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير فخامة الرئيس الإرتيري، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إرتيريا صقر بن سليمان القرشي.