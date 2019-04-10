الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة»

عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة»

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدفعة الـ17

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدفعة الـ17

صدمه عمدًا.. الدوريات السرية تطيح بداهس طالب كلية السياحة في الرياض

صدمه عمدًا.. الدوريات السرية تطيح بداهس طالب كلية السياحة في الرياض

وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

الجيش الليبي يسيطر على اللواء الرابع بالعزيزية جنوب طرابلس

الجيش الليبي يسيطر على اللواء الرابع بالعزيزية جنوب طرابلس
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، السيطرة على معسكر اللواء الرابع بالعزيزية، وفق ما أوردت “بوابة الوسط” الليبية، اليوم الأربعاء.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إنه “بعد معارك شرسة واشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء الرابع، اقتحمت عناصر من القوات المسلحة المعسكر بحرفية عالية، واستطاعت السيطرة عليه”.

وأشارت إلى مصادرة عدد من العربات والآليات التي عثر عليها في المعسكر وكانت مصدراً للقذائف العشوائية”.

كما أكدت القبض على عدد من “الميليشيات الإرهابية المسلحة، فيما لاذ بقيتهم بالفرار تاركين خلفهم أسلحتهم وعدداً من الجثث التي تم التحفظ عليها من قبل أفراد القوات المسلحة”، حسب البيان.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، قالت الثلاثاء، إن قوات تابعة للقيادة العامة “استولت على 14 آلية مسلحة وعلى متنها عناصر مسلحة في طرابلس”.

وأضافت صفحة الشعبة على موقع فيس بوك، أن “القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة تتقدم بخطى ثابتة باتجاه وسط العاصمة لملاحقة بقية من فروا”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأمم المتحدة تُدين التصعيد العسكري في طرابلس.. والهجوم الجوي على المطار

الأمم المتحدة تُدين التصعيد العسكري في طرابلس.. والهجوم الجوي على المطار

ليبيا.. نائب السراج يستقيل ويتهم «تنظيمات إرهابية» بإفشال المرحلة الانتقالية

ليبيا.. نائب السراج يستقيل ويتهم «تنظيمات إرهابية» بإفشال المرحلة الانتقالية

ليبيا.. غارة جوية على معسكر جنوب طرابلس

ليبيا.. غارة جوية على معسكر جنوب طرابلس

الجيش الوطني الليبي يتقدم في طرابلس ويتوعد المليشيات

الجيش الوطني الليبي يتقدم في طرابلس ويتوعد المليشيات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد
صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد
يقينيات مجتمعية
مقالات

يقينيات مجتمعية

المزيد
تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>