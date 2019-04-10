الجيش الليبي يسيطر على اللواء الرابع بالعزيزية جنوب طرابلس

تواصل – وكالات:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، السيطرة على معسكر اللواء الرابع بالعزيزية، وفق ما أوردت “بوابة الوسط” الليبية، اليوم الأربعاء.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إنه “بعد معارك شرسة واشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء الرابع، اقتحمت عناصر من القوات المسلحة المعسكر بحرفية عالية، واستطاعت السيطرة عليه”.

وأشارت إلى مصادرة عدد من العربات والآليات التي عثر عليها في المعسكر وكانت مصدراً للقذائف العشوائية”.

كما أكدت القبض على عدد من “الميليشيات الإرهابية المسلحة، فيما لاذ بقيتهم بالفرار تاركين خلفهم أسلحتهم وعدداً من الجثث التي تم التحفظ عليها من قبل أفراد القوات المسلحة”، حسب البيان.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، قالت الثلاثاء، إن قوات تابعة للقيادة العامة “استولت على 14 آلية مسلحة وعلى متنها عناصر مسلحة في طرابلس”.

وأضافت صفحة الشعبة على موقع فيس بوك، أن “القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة تتقدم بخطى ثابتة باتجاه وسط العاصمة لملاحقة بقية من فروا”.