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جهاز محمول يكشف أعراض المرحلة المبكرة للسرطان

جهاز محمول يكشف أعراض المرحلة المبكرة للسرطان
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تواصل- وكالات:

طور باحثون بريطانيون جهاز أشعة سينية ثلاثي الأبعاد قابل للتنقل لاكتشاف السرطان في مراحله المبكرة، استناداً على جهاز أشعة “إكس” المحمول المستخدم في دراسة وتتبع النجوم على بعد ملايين الأميال.

وأوضح الباحثون في وكالة الفضاء البريطانية، أن الجهاز الجديد المعتمد على المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد يتمتع بدقة عالية في اكتشاف الأمراض الخطيرة.

وأشار الباحثون إلى أن أجهزة الأشعة السينية ثنائية الأبعاد المعتمدة حالياً داخل المستشفيات تفتقر إلى الدقة في تشخيص الإصابة بالسرطان في مراحله الأولى حتى يتطور المرض ويصبح من السهل اكتشافه.

بالإضافة إلى أن أجهزة الأشعة الحالية ضخمة ومُكلفة ويصعب حملها، مقارنة بالجهاز الجديد الذي يحمل اسم “Adaptix” الأرخص والأسهل في حمله والتنقل به، والذي بلغت تكلفة الإنفاق عليه حتى الآن مليون جنيه إسترليني من قبل الوكالة، بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

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