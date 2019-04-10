بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدفعة الـ17

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تواصل – فريق التحرير:

أودع اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من العام الجاري.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطياً عددهم حاجز 12.5 مليون مستفيد وتابع.

فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ إنطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

وذكر المتحدث باسم” برنامج حساب المواطن” سلطان القحطاني، أن 44 % من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

وأوضح أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر أبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني أن مكونات الدعم في البرنامج تتمحور حول التغير في أسعار الطاقة والأثر المباشر وغير المباشر، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على سلة الأغذية، حيث يقوم البرنامج بتغطية فرق الزيادة المُقر قبل تطبيقه.
ودعا المستفيدين لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية للتأكد من مقدار الدعم وذلك من خلال البوابة الإلكترونية عبرالرابط.
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