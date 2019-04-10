الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدفعة الـ17

بالأرقام.. «حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدفعة الـ17

صدمه عمدًا.. الدوريات السرية تطيح بداهس طالب كلية السياحة في الرياض

صدمه عمدًا.. الدوريات السرية تطيح بداهس طالب كلية السياحة في الرياض

وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

«حساب المواطن»: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

«حساب المواطن»: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

13 جهة وطنية تدرس تشكيل لجنة لحماية الصناعة المحلية

13 جهة وطنية تدرس تشكيل لجنة لحماية الصناعة المحلية
0

تواصل – متابعات:

تعكف 13 جهة حكومية وطنية على تشكيل منظومة وطنية شاملة لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، لتكون محل المنتجات المستوردة في السوق، إذ بدأت أولى مراحلها في أربع صناعات وطنية تمثلت في الحديد والسيراميك والدواجن والأسماك.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” فإن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقود فريق المختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، في لجنتها الوطنية المعنية بحماية المنتجات المحلية، وذلك عبر تشكيل المنظومة (تشريعية، فنية، رقابية).

وتتمثل مهام فريق عمل اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، في تحديد مجموعة من الصناعات والمنتجات الوطنية المستهدفة بالحماية، والتوافق على النسبة الممكنة لاستبدال نظائرها من الواردات، إضافة إلى الأدوات الفنية التي يمكن تبنيها لحماية الصناعات والمنتجات الوطنية، وكذلك اقتراح الأدوات التنظيمية والإدارية التي يمكن تبنيها وطنيا لتوفير الحماية من المنافسة غير العادلة لتلك الصناعات، وتعزيز قدرتها التنافسية.

وعقد الفريق عددا من الاجتماعات العام الماضي، بدأت بالتعريف بإنشاء الفريق ثم إقامة ورش العمل للخروج بالقائمة المبدئية للصناعات المستهدفة، ومن ثم الخروج بحوكمة واضحة لأعمال الفريق.

كما جرى تشكيل ثلاثة فرق عمل من أعضاء الفريق الرئيس بقيادة ثلاث جهات لاختيار مجموعة أولى من الإجراءات الفنية التي ستطبق، والإجراءات القانونية التي يمكن استخدامها.

وتعمل “المواصفات والمقاييس” على ترسيخ مبدأ التكامل مع مختلف شركائها في القطاعين العام والخاص، للوصول إلى منظومة وطنية فاعلة للبنية التحتية للجودة، وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية التشريعية والفنية والرقابية، لدعم النجاح في الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج السعودي.

وتمكين المنتج السعودي في الأسواق محليا ودوليا يبدأ من خلال تأصيل وترسيخ التوجه الوطني لمنح المنتج السعودي الأفضلية في السوق، إذ تدفع “المواصفات والمقاييس” كثيرا لدعم هذا التوجه من خلال عدد من المحاور منها تشجيع المنشآت الوطنية للحصول على علامة الجودة واعتمادها دوليا لفسح المجال أمامها للتنافس بشكل أكبر مع المنتجات المستوردة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مطالب حكومية بحصر الوظائف الشاغرة في هذا المجال بشكل عاجل

مطالب حكومية بحصر الوظائف الشاغرة في هذا المجال بشكل عاجل

توجيه عاجل لجميع الجهات الحكومية بشأن إرسال «المستندات الرسمية»

توجيه عاجل لجميع الجهات الحكومية بشأن إرسال «المستندات الرسمية»

«الخدمة المدنية» تحدد ضوابط منح الجهات الحكومية صلاحيات إدارة مواردها البشرية

«الخدمة المدنية» تحدد ضوابط منح الجهات الحكومية صلاحيات إدارة مواردها البشرية

بشرى سارة.. 12 جهة حكومية تجهز «مفاجأة مرتقبة» للمواطنين

بشرى سارة.. 12 جهة حكومية تجهز «مفاجأة مرتقبة» للمواطنين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد
صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد
يقينيات مجتمعية
مقالات

يقينيات مجتمعية

المزيد
تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>