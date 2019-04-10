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التعليم تستثني طلاب التربية الفكرية من الاختبارات المركزية

التعليم تستثني طلاب التربية الفكرية من الاختبارات المركزية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وكيل الوزارة للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد، تعميما عاجلا لإدارات التعليم بشأن استثناء طلاب التربية الفكرية من الاختبارات المركزية التي قررتها الوازرة الأسبوع المقبل لطلاب الصفين الثالث والسادس من المرحلة الابتدائية وطلاب الثالث متوسط.

ووجهت العواد باستثناء طلاب التربية الفكرية فقط من هذه الاختبارات كونهم لا يدرسون منهج التعليم العام، وأهمية تسجيل نوع إعاقة كل طالب في ورقة الاختبار حتى يمكن فرزها وتحليل نتائج كل فئة من فئات الإعاقة، وإعداد الاختبارات بلغة برايل للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

كما وجه بتوفير التقنيات المساعدة لهم أثناء تأدية الاختبار، وإشراك متخصصين في التربية الخاصة عند تحليل نتائج الطلاب ذوي الإعاقة، وتزويد وكالة التعليم الموازي بنتائج الطلاب ذوي الإعاقة في الاختبارات المركزية وتحليل هذه النتائج.

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