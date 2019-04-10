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بعد انتهاء عقد شركة التميز.. هل أصبحت الكليات التقنية العالمية مهددة بالإغلاق؟

بعد انتهاء عقد شركة التميز.. هل أصبحت الكليات التقنية العالمية مهددة بالإغلاق؟
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تواصل – متابعات:

تسبب انتهاء عقد شركة التميز لتشغيل الكليات في تشغيل الكليات التقنية العالمية؛ في إطلاق الشائعات حول إغلاق الكليات رغم استمرارها كأحد الكليات الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز – الدكتور فهد التويجري على ما تردد حول إغلاق الكليات التقنية العالمية بالنفي، موضحًا بأن ما حصل هو انتهاء فترة عقد شركة التميز لتشغيل الكليات التقنية العالمية الذي امتد لـ ٥ سنوات قدمت خلالها الشركة نقل التقنيات والخبرات الأجنبية.

وقال التويجري: إن الكليات التقنية العالمية؛ هي جهه تعليمية حكومية مستمرة تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولم تتضح الرؤيه بعد هل يجدد عقد شركة كليات التميز في تشغيل الكليات أم أن للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رؤيه أخرى في إعادة تشغيلها بطريقة معيَّنة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول خبر إغلاق الكليات التقنية العالمية؛ فيما تصدر في منصة تويتر هاشتاق ترند بعنوان #إغلاق_الكليات_التقنية_العالمية يحمل أخبارًا غير صحيحة وتكهنات غير مقبولة بمستقبل الطلاب والطالبات الخريجين ومن هم على مقاعد الدراسة ما تسبب في إثارة الخريجين والمتدربين.

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