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طوارئ بعد تفشي الحصبة في بروكلين الأمريكية.. وتطعيمات إجبارية للسكان

طوارئ بعد تفشي الحصبة في بروكلين الأمريكية.. وتطعيمات إجبارية للسكان
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تواصل – وكالات:

أعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك حالة الطوارئ الصحية العامة في أجزاء من بروكلين؛ لمواجهة تفشي الحصبة، ويلزم ذلك السكان غير المحصنين ضد المرض في المناطق المصابة بالحصول على اللقاح وإلا واجهوا غرامات.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي إن أكبر تفش للحصبة تتعرض له المدينة منذ عام 1991، اقتصر بصورة أساسية على سكان حي وليامزبورج في بروكلين، حيث سجلت 285 حالة مؤكدة منذ أكتوبر، مقارنة بحالتين فقط سجلتا عام 2017.

وتابع: «هذه بؤرة تفش للحصبة مقلق جدا جدا ويتحتم التعامل معه على الفور». وانضم إليه مسؤولون صحيون شجبوا ما وصفوه بالمعلومات المضللة التي ينشرها معارضو التطعيم، ويتفشى المرض بسهولة وقد يكون فتاكا.

وقال مسؤلون إنه في حين لا توجد وفيات مؤكدة بعد، فإن 21 شخصا نقلوا إلى المستشفى وخضع خمسة منهم للعلاج في العناية المركزة. وباستثناء 39 حالة، فجميع الحالات المؤكدة لأطفال.

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