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ما سبب التراجع المخيف في نسب المواليد بصنعاء؟.. جريمة إنسانية

ما سبب التراجع المخيف في نسب المواليد بصنعاء؟.. جريمة إنسانية
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تواصل – وكالات:

كشف مصدر صحي في صنعاء، عن انخفاض نسبة الموالید في المستشفیات بنسب كبیرة جداً، قیاساً بما كانت علیه قبل سیطرة الحوثیین على صنعاء.

وقال المصدر اليوم الأربعاء: “ما یحدث في صنعاء من تراجع كبیر في نسب الموالید یعود لعدة أسباب أبرزھا تضییق الحوثیین على المواطنین، وإرسال الشباب إلى الجبھات، والمخاوف من المستقبل، وانتشار الأمراض والأوبئة نتیجة إھمال الحوثیین المستشفیات والمراكز الصحیة المؤدیة للوفیات بسبب إخفاء المیلیشیات جرعات التطعیم وبیعھا بالسوق السوداء”بحسب صحيفة “الوطن”.

إضافة إلى نزوح المواطنین من عبث وانتھاكات الحوثیین للاستقرار في مواقع سیطرة الشرعیة، وكذلك الظروف المعیشیة التي یفرضھا الانقلابیون على الناس في مواقع سیطرتھم.

وقال الحقوقي الیمني مراد الغارتي: “تضییق الحوثي على المجتمع الیمني والانتھاكات إضافة إلى عدم وجود الرعایة الصحیة، ومخاوف الناس من الإنجاب بعد أن تتعمد المیلیشیات إرسالھم إلى الجبھات القتالیة بعد سن السادسة، أثر في حیاة الناس ودفعھم إلى التفكیر في تقلیل الإنجاب، وذلك رغم وجود حفلات الزواج الكثیرة والزواج المبكر، إلا أن مسالة الإنجاب تضع الناس أمام خیار صعب”.

وأشار إلى أن التمییز الطائفي الذي تمارسه المیلیشیات الحوثیة مع المقربین في الرعایة الصحیة أو توفیر الأموال، أمر مشاھد للعیان وأحدث تفرقة اجتماعیة بین المواطنین.

من جانبه، أكد وكیل أمانة العاصمة صنعاء، عبد الكریم ثعیل، أن الانقلاب الحوثي لم تكن كارثته في دمار الدولة وقتل الكثیر من الأطفال والنساء والشباب الیمني، وإنما وصل لاستھداف الإنسان وما نتج عنه من تراجع كبیر في نسبة الموالید بشكل كبیر وخاصةً في مناطق سیطرة الحوثیین وبطشھم.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب وجرائم ارتكبھا الحوثي، منھا القتل والنزوح الذي اضطر الناس إلى ذلك، وفرار الكثیر من الرجال الذین یعیلون أسرھم إلى مواقع سیطرة الشرعیة، مع بقاء عوائلھم في صنعاء.

وأضاف “كما ھو معروف، كانت صنعاء تشھد سنویاً آلاف الزيجات وحالیاً من النادر أن یسمع أھالي صنعاء بإقامة زواج، بعد أن حاصرھا الحوثیون وفرضوا توجیھات تخالف العادات والتقالید الیمنیة”.

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