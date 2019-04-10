عقوبات صارمة ضد ممولي المتعثرين غير المرخصين من «ساما»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، عددا من الأحكام القضائية بالسجن والغرامة بحق بعض المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إثبات مخالفة بعض الممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، لافتة إلى أن الأحكام الصادرة تضمنت السجن لمدة ستة أشهر، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

يذكر أن نظام مراقبة شركات التمويل نص على أن عقوبة المخالفات تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعد أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل “ساما” هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات.