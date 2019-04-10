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تحذير خطير.. برمجية تجسس متقدمة تهدد نظام «آبل»
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تواصل- وكالات:

اكتشف باحثون أمنيون نسخة من برنامج التجسس “إكسودس” في نظام “آي أو إس”، والذي استهدف أجهزة أندرويد في وقت سابق من هذا العام.

وقال باحثو شركة “لوك آوت”، المتخصصة في مجال أمن المعلومات، إن نسخة نظام آي أو إس أقل تطورًا من نسخة أندرويد ولم يتم توزيعها بعد عبر متجر تطبيقات آبل الرسمي، آب ستور.

يُشار إلى أن برامج التجسس، التي يُطلق عليها اسم EXODUS، طُوِّرت من قبل شركة تطوير التطبيقات الإيطالية، “كونكسا”، المعروفة بأنها تزود السلطات الإيطالية بأدوات التجسس والمراقبة.

وقال الباحثون إنهم اكتشفوا نوعاً مختلفاً من برامج التجسس في نظام آي أو إس خلال تحليلهم لعينات Exodus التي عثروا عليها العام الماضي.

وبحسب الباحثين، فقد كانت تطبيقات آي أو إس المصابة بـ Exodus موقعة مع شهادات المؤسسات الصادرة من أبل، والتي سمحت للضحايا بتثبيت التطبيقات الضارة، حتى من خارج آب ستور، مع الإشارة إلى أن أبل ألغت هذه الشهادات في وقت لاحق.

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