أمراض خطيرة تنتظر طفلك عند زيادة وزنه.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

زيادة وزن الطفل دعوة مفتوحة للالتهابات والفيروسات المُعدية وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل المفاصل، إلى جانب مشاكل أخرى.

وللأبوين دور هام في توجيه الطفل نحو عادات التغذية الصحية وتقديم القدوة له، لتتوفر له فرصة النمو السليم، وتقل المخاطر الصحية التي يواجهها في المستقبل.

وينتج عن البدانة ضعف في جهاز المناعة، وعدم توازن في الهرمونات، فيصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة بالفطريات

أهم مضاعفات البدانة:

السكري

البدانة مشكلة لصيقة بالسكري، فزيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم بشكل متفاوت، وتعتبر البدانة في سن مبكر من عوامل الخطر الرئيسية وراء الإصابة بالسكري.

الكولسترول

ترتبط زيادة وزن الطفل بزيادة احتمال ارتفاع مستوى الكولسترول، والذي يزيد خطر انسداد الشرايين.

التهابات الجلد

ينتج عن البدانة ضعف في جهاز المناعة، وعدم توازن في الهرمونات. ما يجعل الجلد أكثر عرضة للإصابة بالفطريات والالتهابات.

العظام

يضع الوزن الزائد ضغطاً كبيراً على المفاصل والعظام ما يؤدي إلى إضعافها وزيادة خطر الشروخ والكسور.