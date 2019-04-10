إجراء أكثر من 3 الآف جلسة غسيل كلوي بمستشفيات جازان

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أجرت مستشفيات صحة منطقة جازان خلال الستة الأشهر الماضية 37974 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي, منها جلسات أسبوعية مجدولة، وجلسات للحالات الطارئة التي تم استقبالها عن طريق أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وأوضحت صحة جازان أن عدد جلسات الغسيل بمستشفى الملك فهد المركزي بلغ 12894 جلسة، كما بلغ عدد 8427 جلسة غسيل في مستشفى صبيا العام، وعدد 5635 جلسة غسيل بمستشفى صامطة العام، وعدد 440 جلسة في مستشفى فرسان، و 3306 جلسات بمستشفى العارضة العام، إضافة إلى 2403 جلسات بمستشفى فيفا، وكذلك بلغ عدد الجلسات للغسيل الكلوي بمستشفى الدرب 1757 جلسة، فيما كان عدد الجلسات في مستشفى جازان 3112 جلسة غسيل .

وقد بلغ عدد جلسات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي في مراكز شراء الخدمة “داي فيرم، ودافيتا” أكثر من 34000 جلسة غسيل كلوي موزعة على 5 مراكز في المنطقة صبيا وجازان وصامطة وبيش وأبو عريش.