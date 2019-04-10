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لائحة الذوق العام.. غرامات رادعة للمخالفين وهذه أبرز البنود

لائحة الذوق العام.. غرامات رادعة للمخالفين وهذه أبرز البنود
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تواصل – متابعات:

ينص نظام لائحة الذوق العام بعد تطبيقه على مرتادي الأماكن العامة، على عشرة بنود لعل أبرزها هو فرض عقوبات لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على من ينتهكون القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتادي هذه الأماكن، على أن تتكرر الغرامة بتكرار المخالف.

ويحق لمن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصةالصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة بتحديد المخالفاتتحديد الغرامات المقابلة لها وفق جدول يعد لهذا الغرض.

ويأتي ضمن هذه البنود معاقبة مَن يرتدون لباسًا غير محتشم أو الكتابة على الجدران بدون تصريح بذلك، كما يأتي هذا المشروع بالتنسيق بين الداخلية والسياحة وتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات الغرامات لا تتجاوز خمسة آلاف، وتضاعف في حال تكرارها.

وبحسب “المدينة” فإن من أبرز بنود تلك اللائحة الاتي:
– يمنع من يرتاد هذه الأماكن من الإساءة
– احترام الثقافة والتقاليد السعودية
– منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق العام
– حظر الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصًا لذلك
– يمنع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.

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