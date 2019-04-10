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لا تفرط في تناول هذه الأطعمة.. تسبب الجفاف

لا تفرط في تناول هذه الأطعمة.. تسبب الجفاف
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تواصل – وكالات:

يرتبط الجفاف بمجموعة من الأعراض مثل الصداع والدوار وعدم التركيز والإمساك، إلى جانب ضعف قدرة الجسم على التخلص من السموم.

ويمكن أن يسبب نقص السوائل خلال الطقس الحار مشاكل مقلقة. لذلك احرص على عدم الإفراط في الأطعمة التالية لأنها تزيد جفاف الجسم:

الملح. يؤدي تناول كمية كبيرة من الملح إلى خللٍ في توازن السوائل داخل الجسم. ومن نتائج تناول الكثير من الأطعمة المالحة احتباس الماء، والانتفاخ. تناول القليل من رقائق البطاطس المقلية وغيرها من الأطعمة الجاهزة والأكلات السريعة لأنها غنية بالملح.

مشروبات الطاقة. يعتقد البعض أن مشروبات الطاقة مفيدة للجسم، وأنها ربما تروي العطش، لكن الحقيقة أنها تزيد جفاف الجسم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من السكر والكافيين، كما أنها تسرّع من عملية الهضم، ما يؤدي إلى فقدان الجسم مزيداً من السوائل.

البروتين. توصي بعض أنواع الحمية الغذائية التي تستهدف التخسيس بزيادة أكل البروتين وتقليل الكربوهيدرات، وهو ما يؤدي إلى جفاف الجسم. إذا كنت تتبع هذه الحمية احرص على تناول المزيد من السوائل، وبشكل عام احرص على عدم الإفراط في أكل البروتين.

عصير الليمون. على عكس ما تعتقد، كثرة شُرب عصير الليمون (الحامض) تزيد جفاف الجسم. الاعتدال في شرب هذا العصير أفضل للحفاظ على ترطيب الجسم.

القهوة. الكافيين من مدرّات البول، ويحتوي فنجان القهوة على كمية من الكافيين تعادل 3 أكواب من الشاي الأخضر. لذا، احرص على تناول القهوة باعتدال في الصيف.

الأطعمة المقلية. زيت القلي يزيد جفاف الجسم. لا تفرط خلال الصيف في تناول البطاطس المقلية أو أية أطعمة خفيفة تم قليها، وتناول الفواكه بدلاً منها.

نقص الكربوهيدرات. إذا كنت تتبع حمية غذائية قليلة الكربوهيدرات عليك زيادة شُرب السوائل في الصيف لأن الكربوهيدرات والخضروات من مصادر ترطيب الجسم.

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