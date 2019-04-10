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صدمه عمدًا.. الدوريات السرية تطيح بداهس طالب كلية السياحة في الرياض

صدمه عمدًا.. الدوريات السرية تطيح بداهس طالب كلية السياحة في الرياض
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تواصل – الرياض:

أطاحت الدوريات السرية بمنطقة الرياض بصادم طالب كلية السياحة والفندقة بالرياض أمس الثلاثاء، وتم نقله إلى مركز شرطة العليا لاستكمال الإجراءات الأمنية بحقه وذلك عقب قيامه متعمدا بصدم طالب أمام كلية السياحة والفندقة .

وكان مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي قد أظهر قيام قائد مركبة عنابي اللون بالاصطدام بالطالب أمام المتواجدين وفرار قائدها من الموقع، و نقلت فرق الهلال الأحمر الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.

وأكد شهود عيان أن الطالب المصاب حاول قبل الحادثة تهدئة صاحب السيارة الذي أصيب بحالة هستيرية عقب تأخره في الخروج من المواقف اصطدم بعدد من المركبات ليقوم لاحقا بصدم الطالب خلال محاولة فراره من الموقع

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