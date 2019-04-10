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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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لماذا أطلقت «ناسا» اسم «الدوسري» على كويكب جديد؟

لماذا أطلقت «ناسا» اسم «الدوسري» على كويكب جديد؟
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تواصل – متابعات:
أطلقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اسم الطالب السعودي الموهوب فيصل الدوسري Aldosarry 34559 على أحد كويكباتها المكتشفة حديثاً، تكريماً لجهوده العلمية في مجال البحوث. ليصبح بذلك، السعودي الثالث المسجل على كويكيباتها بعد الطالب عبدالجبار الحمود عام 2016، والطالبة فاطمة الشيخ عام 2017.
وقدم الدوسري، الذي يدرس سنته الجامعية الأولى في (UC Berkeley) الأمريكية، بحثاً عن تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية في معرض إنتل آيسف 2018، وحقق إنجازات عدة بحصوله على المركز الثاني في مجال علوم النبات، وجائزة خاصة من جمعية الصين للعلوم والتقنية، وجائزة أخرى خاصة من Shanghai STEM Cloud Center.
ف
يما يعد أحد طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» التي قدمت له الرعاية الكاملة، منذ مشاركته في معرض تصفيات إدارة التعليم بالظهران في مجال علوم الحاسب الآلي، إذ نجح في التأهل للمشاركة بعدها في معرض إبداع 2015 بمجال الأحياء الخلوية والجزيئية، كما شارك في برامج موهبة الدولية خلال أعوام 2014 و2016 و2017.
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