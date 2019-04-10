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واتس آب تختبر نسخة خاصة من تطبيقها لأجهزة آي باد

واتس آب تختبر نسخة خاصة من تطبيقها لأجهزة آي باد
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تواصل – وكالات:

كشف موقع WABetaInfo عن أن خدمة التراسل الفوري واتس آب بدأت أخيراً تجربة نسخة خاصة بأجهزة “آي باد” اللوحية من تطبيقها.

وقال الموقع، إنه بعد تثبيت تطبيق آي باد من واتس آب ستظهر شاشة تسجيل الدخول المعتادة. وبعد تسجيل الحساب (باستخدام رقم هاتف مختلف)، سيكون بالإمكان استخدام التطبيق الذي يقدم ذات مزايا نسخة آي فون، ولكن مع واجهة مستخدم محسنة للأجهزة اللوحية.

ويظهر من لقطات الشاشة بأن تطبيق آي باد من واتساب يدعم وضع العرض أفقياً ورأسياً، وذلك على غرار نسخة الويب من الخدمة. كما يدعم في معظم الأقسام تجزئة الشاشة إلى قسمين، وذلك الدردشات، والمكالمات، والإعدادات.

وأشار الموقع إلى أن الاختلاف الوحيد بين نسخة iPhone ونسخة iPad هي تبويب الكاميرا. وأضاف: “لا نعرف حتى الآن متى ستصدر واتس آب التحديث المتوافق مع آي باد للجميع”.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي نظام آي أو إس الاشتراك ببرنامج واتس آب التجريبي، كما يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من التطبيق من متجر آب ستور.

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