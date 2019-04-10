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تحطم طائرة مقاتلة يابانية بعد اختفائها عن الرادار

تحطم طائرة مقاتلة يابانية بعد اختفائها عن الرادار
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تواصل – متابعات:

تحطمت طائرة مقاتلة يابانية من طراز (إف – 35 إيه) قبالة سواحل شمال شرقي البلاد، بعد اختفائها عن الرادار، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء.

وقال وزير الدفاع تاكيشي أيوايا للصحفيين إن حطام الطائرة التي يعتقد أنها مقاتلة شبح، عثر عليه على سطح مياه المحيط الهادئ، ولا يزال البحث عن الطيار مستمراً.

وأضاف: “أعتذر للسكان المحليين للتسبب في قلق لهم”. وتابع: “نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الطيار المفقود”.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الطائرة ذات المقعد الواحد اختفت بعد إقلاعها من قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري، بشمال شرقي البلاد حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي أمس الثلاثاء (1000 بتوقيت جرينتش).

ونقلت كيودو عن مسؤولين بوزارة الدفاع أن المقاتلة كانت تحلق مع ثلاث طائرات أخرى في مهمة تدريب قبالة الساحل عندما اختفت من شاشات الرادار حوالي الساعة 0725 مساء بالتوقيت المحلي.

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