الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صدمه عمدًا.. الدوريات السرية تطيح بداهس طالب كلية السياحة في الرياض

صدمه عمدًا.. الدوريات السرية تطيح بداهس طالب كلية السياحة في الرياض

وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

«حساب المواطن»: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

«حساب المواطن»: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

مصادر: توجيه من وزارة العدل بتوثيق «عقود الأنكحة» إلكترونياً

مصادر: توجيه من وزارة العدل بتوثيق «عقود الأنكحة» إلكترونياً

قارب النجاة

0
قارب النجاة
إبراهيم سيدي

الحياة لا تقف عند محطة انكسرت بها، أو شخص فارقك، فالحياة متجددة مع بزوغ شمس كل يوم، الشمس هي ذاتها والقمر هو ذاته والحزن هو ذاته والفرح هو ذاته، ولكن أنت لا ينبغي أن تكون أنت ذاتك قبل ساعة أو قبل يوم أو قبل عام، فأنت طاقة متفجرة ومتحركة لا يختزلها زمان أو مكان، خلقت لك يدان إذا ما توقفت إحداهما فلك الأخرى، لتبقى الرسالة والمعنى الواضح  “لا تيأس”.

قارب النجاة في أعماقك وبيدك مجدافه، فإن أردت النجاة والوصول إلى حلمك دون الوقوع في غياهب الفشل وظلامه الحالك  ، فقط امسك المجداف وحرك الأمل في دواخلك فقد خلق لك هذا الكون بأكمله، سماواته وكواكبه ونجومه ومجراته فكيف تسمح لليأس أن يختزلك ولليأس أن يوقفك وللظلم أن يحبس نورك، وللإعاقة أن تجمدك كصفيح ثلج غادرته الحياة.

أنت الإنسان صاحب اللسان والبيان، أنت المهندس العظيم، أنت الطبيب البارع أنت الكاتب المبدع، أنت المطرب الفَذ لا تسمح للكسل أن يحطمك ويسلمك للموت، دون أن تضيفَ للحياة شيئاً تذكر به، كن كالطود العظيم الذي يقف أمام هدير السيل الجارف المحطم للآمال والطموحات، أنت الرقم الصعب والقوة العظمى أنت الاستثمار لذاتك فلا تبخل بذاتك لذاتك.

سوف يصيبك الحزن لا محالة، والخوف لا محالة منه لأن هذه الحياة دار امتحان وبلاء واختبار فإما أن تقف شامخاً وجَسوراً، أو تتحطم مع الأمواج كلوح خشبي ممزق، لا تستسلم فأنت قوي وأنت إنسان ولهذه الكلمة معنى واحد وهو القوة ولا شيء سوى القوة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

صراع حضارات أم صراع قيم؟

تسريحٌ بإحسان

تسريحٌ بإحسان

ماذا نتوقع ..؟

ماذا نتوقع ..؟

غرابُ كايزن!

غرابُ كايزن!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد
يقينيات مجتمعية
مقالات

يقينيات مجتمعية

المزيد
تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>