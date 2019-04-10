وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

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تواصل – الرياض:

فاجأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس (الثلاثاء)، معلماً بزيارته في فصله للاطمئنان على سير العملية التعليمية، خلال زيارته للمدارس المستهدفة في الاختبارات الدولية TIMSS، ليقوم الأخير بتقبيل جبين آل الشيخ.

وأثنى الوزير على المعلم أحمد عطية، الذي يعمل في مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية بحى الخزامى بالرياض، قائلاً: “أنا فخور بك وبأمثالك”، ليرد المعلم بقوله: “لي الفخر الله يطول بعمرك”.

يذكر أن الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة.

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