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التحالف: تدمير ورشة تصنيع ومخزن لمنصات إطلاق الطائرات بدون طيار للحوثيين

التحالف: تدمير ورشة تصنيع ومخزن لمنصات إطلاق الطائرات بدون طيار للحوثيين
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح اليوم عند الساعة (4:17) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدفين عسكرية مشروعة، عبارة عن ورشة تصنيع تستخدمها المليشيا الحوثية لتركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار وكذلك أحد المخازن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية .

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 يناير 2019م)، (31 يناير 2019م) ، (09 فبراير 2019م) ، ( 23 مارس 2019 م )والتي تم تنفيذها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية ، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية ، في الوقت الذي تستخدم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، والتي تشمل ورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستيه ، ورش تركيب و تفخيخ الطائرات بدون طيار ، ورش صناعه الالغام والعبوات المبتكرة وايضاً تخزين الأسلحة بأنواعها  ، في محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وقواعد العرفية .

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